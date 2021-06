Ein Leben retten hat keinen Preis: Öffentliche Defibrillatoren in Naturns

In Naturns gibt es nun 2 öffentliche Defibrillatoren, weitere sollen folgen. Die lebensrettenden Geräte haben private Firmen aus dem Ort finanziert. Am Dienstag wurden die Defibrillatoren in der Fraktion Tschirland offiziell vorgestellt.