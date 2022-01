Ein Spanferkel sorgt für einen Feuerwehreinsatz der etwas anderen Art

Ein Spanferkel sorgt am Dienstag für einen Feuerwehreinsatz. Ein Passant hat zu Mittag am Gelände einer Firma eine verdächtige Rauchentwicklung bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Doch statt eines Brandes am Firmengelände fanden die herbeigeeilten Einsatzkräfte ein Spanferkel am Grill vor. Die Feuerwehrleute wünschten den Grillern also einen guten Appetit und rückten wieder ab.