Ein wirklich „schräger“ Vogel im Etschtal

Ein seltener Waldrapp hat am Mittwoch auf einem Balkon einer Wohnung in Mattarello im Trentino eine Pause eingelegt. Der Waldrapp galt seit dem 17. Jahrhundert in Europa als ausgestorben. Heute ist der Waldrapp hauptsächlich in Marokko, der Türkei und in Syrien beheimatet. Vor 5 Jahren wurde erstmals wieder ein Waldrapp in Europa gesehen, im Trentino sind sie vor allem im Etschtal zwischen Trient und Rovereto anzutreffen.