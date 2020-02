Einbruch in Bozen

In der Nacht auf Freitag hat ein bislang unbekannter Mann in das Elektrogeschäft Rottensteiner in der Südtiroler Straße eingebrochen. Er hat gegen 1.20 Uhr eine Scheibe eingeschlagen und sich so Zutritt zum Verkaufsraum verschafft. Die Überwachungskameras haben den Einbruch aufgenommen, zudem aktivierte sich die Alarmanlage. Diese hat den Einbrecher schlussendlich verscheucht. Nach wenigen Sekunden suchte der Kriminelle wieder das Weite.