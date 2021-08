Einbruch in Pizzeria in St. Georgen: Wer kennt den Täter?

In der Nacht auf den 7. August hatte sich ein Mann Zugang zum Lokal Pizza Viva in St. Georgen bei Bruneck verschafft. Dort wollte er mit einem Schraubenzieher die Kassaschublade aufbrechen – was ihm nicht gelang. Er nahm kurzerhand die Schublade mit 300 Euro Wechselgeld mit, außerdem klaute er 3 Geldtaschen der Ausfahrer mit je 100 Euro Wechselgeld. Der Besitzer der Pizzeria hat bei den Carabinieri Anzeige erstattet. Für zweckdienliche Informationen zum Täter gibt es eine Belohnung, die Hinweise nehmen die Carabinieri von Bruneck entgegen.