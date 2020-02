Einbruchsversuch in Meran

Augen auf im Meraner Stadtteil Obermais: Aufnahmen einer Überwachungskamera am Kastanienweg in Obermais haben am Sonntag aufgezeichnet, wie ein dreister, vermummter Schurke sich am helllichten Nachmittag Zugang zum Garten eines Hauses verschafft hat. - Aufnahmen: Privat