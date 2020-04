Eine positive Corona-Nachricht: Wilde Tiere erobern leere Städte

In Venedigs Kanälen schwimmen Fische, Krabben und Enten, im Hafen von Cagliari tummeln sich Delphine und auf einer Autobahn in Österreich hoppelt ein Osterhase umher. Es sind wahrlich ungewöhnliche Anblicke. Die Ausgangsbeschränkungen scheinen einen positiven Effekt auf das Tierreich zu haben. Unterschiedlichste Tiere können sich nun frei in den menschenleeren Städten ausbreiten. Einige davon wurden von Passanten mit ihrer Kamera festgehalten.