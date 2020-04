Einmaliger Wohnortwechsel für Lebenspartner jetzt möglich

Darf ich meinen Partner jetzt besuchen und was ist die Kernfamilie? In der virtuellen Medienkonferenz präzisierte Landeshauptmann Arno Kompatscher am Dienstag die Corona-Dringlichkeitsmaßnahme vom Ostermontag und klärt damit viele offene Fragen.