„Ein nicht wieder gut zu machender politischer Fehler“

Diese Pressekonferenz habe er erst in eineinhalb Jahren halten wollen, also zum Ende der Legislaturperiode: Mit diesen Worten begann Thomas Widmann am Freitagmorgen seine Pressekonferenz, die er eine Stunde vor dem Sonderlandtag abhielt. Und diese Pressekonferenz hatte es in sich. Widmann nimmt an der heutigen Abstimmung im Landtag teil und behält auch seinen Sitz als Abgeordneter: Zudem kündigte er an, gegen die Verkleinerung der Landesregierung stimmen zu werden.