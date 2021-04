Einsamer Geburtstag für die Queen

Königin Elizabeth II. wird am heutigen Mittwoch 95 Jahre alt. Ihr Ehemann Prinz Philip wurde am vergangenen Samstag zu Grabe getragen. Eine richtige Geburtstagsfeier oder öffentliche Feierlichkeiten sind nicht geplant. Für die Queen ist es schon der 2. Geburtstag im Lockdown: Die traditionellen Salutschüsse im Hyde Park und vor dem Londoner Tower wurden erneut abgesagt. Die offiziellen Geburtstagsfeierlichkeiten für die Monarchin finden traditionell im Juni statt. Was in diesem Jahr passieren wird, bleibt abzuwarten.