Einsatzkräfte suchen weiter nach vermisstem Ehepaar

Auch am heutigen Samstag wurde weiter nach dem vermissten Bozner Ehepaar Laura Perselli und Peter Neumair gesucht. So wurde das Eisack- und Etschufer von Bozen bis zur Landesgrenze ins Trentino abgesucht. An der Suchaktion beteiligt waren unter anderem mehrere Freiwilligen Feuerwehren sowie die Berufsfeuerwehr Bozen und die Wasserrettung Südtirol. Aufnahmen: Landesfeuerwehrverband Südtirol