Einzigartig in ganz Italien

Am Sonntag startete der Jugend- und Erlebnisbahnhof Naturns in Staben in seine 16. Saison. STOL war vor Ort und ließ sich eine Fahrt auf dieser ganz besonderen Eisenbahnanlage nicht entgehen. Zudem sprach das Kamerateam mit Walter Weiss, dem Präsidenten des Vereins Freunde der Eisenbahn, über diese in Italien einzigartige Attraktion auf Schienen, die nicht nur bei Kindern gut ankommt, sondern auch bei Jugendlichen und Erwachsenen.