Eishalle: Drohnenaufnahmen zeigen Ausmaß der Zerstörung

Am frühen Mittwochmorgen ist aus bislang unbekannter Ursache das gesamte Dach der Eishalle in Sterzing eingestürzt. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Nun zeigen die Drohnenaufnahmen von Lukas Siller das verheerende Ausmaß der Zerstörung. Ersten Vermutungen zufolge soll der Einsturz mit der Schneelast am Dach zusammenhängen, dies ist derzeit jedoch nicht bestätigt.