Eisrettungsübung am Montiggler See

Am Samstag führten die Taucher der Freiwilligen Feuerwehren eine Eisrettungsübung am Montiggler See durch. Im Vordergrund der Übung stand vor allem die Rettung einer im Eis eingebrochenen Person mithilfe von planmäßigen Rettungsgeräten. Dazu zählen Spineboards, Wurfsack oder ein aufblasbarer Eisrettungsschlitten.