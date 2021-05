Eisschollen zerstören Uferpromenade in Russland

Zerstörerisches Naturereignis in der Stadt Khabarovsk in Russland. Wegen des Tauwetters trieben im Fluss Amur mächtige Eisschollen. Diese drückte das Wasser an die Uferpromenade. Spaziergänger brachten sich in Sicherheit.