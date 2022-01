Elefanten im Zoo: Weihnachtsbaum zum Frühstück

Ein Geschenk zur Frühstückszeit gab es am Dienstag für die Afrikanischen Elefanten im Tiergarten Schönbrunn: Christbaumzweige für die ganze Herde. Die Tanne aus dem Bundesforste-Forstbetrieb Steyrtal in Oberösterreich, die zuvor den Kultur- und Weihnachtsmarkt Schönbrunn zierte, wurde gefällt und an die fünfköpfige Elefantenherde übergeben. Diese hatte sichtlich Spaß mit der bereits traditionellen winterlichen Überraschung.