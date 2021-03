Elektromobilität in Südtirol nimmt Fahrt auf

Die Nachfrage an Förderungen des Landes für den Kauf von Elektrofahrzeugen ist im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Das zeigen die Zahlen der Landesabteilung Mobilität, die am Mittwoch vorgestellt wurden. Seit 2018 hat das Land insgesamt 2,3 Millionen Euro in die Förderung der Elektromobilität investiert.