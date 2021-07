Emilia Romagna: Video zeigt den extremen Hagel auf der A1

Starker Hagel hat hunderte Autos, die am Montagnachmittag in der Emilia Romagna auf der A1 unterwegs waren, zertrümmert: Windschutzscheiben gingen in die Brüche, Autodächer und Kühlerhauben wurden zerbeult. Die Strecke zwischen Parma und Fiorenzuola musste gegen 16 Uhr in Richtung Mailand gesperrt werden, um das Durchkommen von Einsatzfahrzeugen zu erleichtern. Dieses Video zeigt die riesigen Hagelkörner, welche in der Gegend vom Himmel fielen und das Ausmaß der Zerstörung auf der A1.