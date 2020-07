Engel, Retter und Helden: Frei.Wild & Co. spenden 10.000 Euro

Die Brixner Rockband Frei.Wild hat 2012 das Projekt „Wilde Flamme“ ins Leben gerufen, gemeinsam mit Band-Kollegen aus dem Stall von „Rookies & Kings Label“. Im Zuge der aktuellen Corona-Pandemie haben Frei.Wild-Leadsänger Philipp Burger und seine Freunde beschlossen, den Spendenerlös von 10.000 Euro an den Verein Comedicus – Clowns in den Krankenhäusern und Altenheimen Südtirols und an mfs-Rettungsdienst in Deutschland zu übergeben. „Sie alle sind Engel, Retter und Helden“, betonte Burger bei der Scheckübergabe in Brixen.