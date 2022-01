England: Hier kracht gleich ein Auto in den Biergarten

Dieser Unfall in Skelmersdale (England) hätte in einer Katastrophe enden können: Ein Autofahrer verliert die Kontrolle über das Fahrzeug und kracht mit voller Wucht in einen Biergarten und verfehlte 3 Besucher des Pubs nur ganz knapp. Alle beteiligten Personen blieben unverletzt.