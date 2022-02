„Epochal ist hier gar nix“: Tarfusser mit Rundumschlag gegen Justizsystem

Der ehemalige Oberstaatsanwalt von Bozen, Cuno Tarfusser, hat am Freitag zu einem Rundumschlag gegen die Zustände in der italienischen Justiz ausgeholt, von ausufernder Bürokratie bis zu "Freunderlwirtschaft". „Wer zum System gehört, ist drin. Die anderen können sich auf Gegenwind gefasst machen“, so Tarfusser, der leidenschaftlich eine echte Justizreform einfordert.