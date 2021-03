Er war der Star der Robben: Comandante ist tot

19 Jahre lang hat er Besucherinnen und Besucher im Wiener Tiergarten Schönbrunn glücklich gemacht. Am Dienstag ist Comandante, der Star der Robben, gestorben. Er musste wegen Altersschwäche eingeschläfert werden. Das hat der Zoo am Mittwoch in einer Aussendung mitgeteilt.