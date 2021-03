Erfolgreicher Start: Impfzentrum in der Bozner Messe seine Tore

Am Montag hat das Impfzentrum in der Bozner Messe seine Tore geöffnet. Am ersten Tag gab es bereits 400 Vormerkungen. Im Impfzentrum an der Bozner Messe versehen unter anderem Alpini des 6. Regiments von Bruneck den Ordnungsdienst, auch 2 Krankenpfleger des Heeres sind im Einsatz. Vorerst werden die Altersgruppe der 75- bis 79-Jährigen im Gesundheitsbezirk Bozen geimpft, die Risikogruppen weiterhin im Bozner Krankenhaus.