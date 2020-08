Tragödie: Vor 2 Jahren stürzte die Morandi-Brücke ein

Am 14. August 2018 erlangte eine bis dahin unbekannte Autobahnbrücke weltweit traurige Berühmtheit: Um 11.36 Uhr stürzte Morandi-Brücke in Genua auf einer Länge von 250 Metern ein, über 30 Fahrzeuge stürzten in die Tiefe, 43 Menschen starben. Am 3. August 2020 wurde die neue Brücke „Ponte San Giorgio“ eröffnet.