Erste Corona-Todesfälle in Deutschland

An der Suche nach Medikamenten und einem Impfstoff gegen das Coronavirus beteiligen sich - Verbandsangaben zufolge - weltweit zahlreiche Arzneimittelhersteller. Es gebe mindestens 16 Projekte für Impfstoffe, jeweils etwa zur Hälfte in Unternehmen und in Forschungsinstituten.