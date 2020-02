Erster Ausflug im Tiergarten Schönbrunn: Kleiner Eisbär verlässt Innengehege

In den letzten Wochen hat das drei Monate alte Eisbären-Jungtier im Tiergarten Schönbrunn gehen gelernt. Außerdem hat das Kleine schon die Neugierde gepackt. "Das Jungtier hält sich fast nur noch zum Schlafen in der Wurfhöhle auf. Die restliche Zeit erkundet es mit seiner Mutter die Innenräume der Eisbärenwelt." Am Donnerstag hat es sich erstmals den Journalisten im Freien präsentiert. Ab 14. Februar wird es für alle Besucher zu sehen sein.