Erstmals Sibirischer Tiger in Wildnis gefilmt

Diese exklusiven Aufnahmen einer Fotofalle in einem Wald bei Hunchun in der Provinz Jilin gehen um die Welt. Ein Sibirischer Tiger jagt einen Sikahirsch. Es sind die ersten Aufnahmen eines Sibirischen Tigers in freier Wildbahn in China. Der Sibirische Tiger ist die größte Katze der Welt, sein Bestand wird auf weniger als 500 Tiere geschätzt.