„Es hat heuer einen Zuwachs gegeben“

50.333 ausländische Staatsbürger lebten Ende 2018 in Südtirol. Das entspricht 9,5 Prozent der Bevölkerung, wie aus dem am Donnerstag vorgestellten Jahrbuch zur Einwanderung hervorgeht. Das Statistische Jahrbuch zur Einwanderung liefert Jahr für Jahr aktuelle Daten zur Einwanderung in Italien und Südtirol. STOL hat mit Matthias Oberbacher von der Beobachtungsstelle zur Einwanderung über die neuesten Daten gesprochen.