„Es ist ein Desaster“

In der Nacht auf Dienstag wurde die 28-jährige Barbara Rauch brutal ermordet. Angeblich soll der Täter sie schon seit längerem gestalkt haben. Margot Hintner, Wirtin des berühmten Michelin-Restaurants „ Zur Rose“ in Eppan spricht am Dienstagvormittag gegenüber STOL über das Geschehene.