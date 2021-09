Es lebe der Zentralfriedhof: Heimspiel für Wolfgang Ambros

Am Zentralfriedhof woar'a Stimmung, wia's sei Lebtog no net woar - das lässt sich für Mittwochabend zweifelsfrei sagen. Denn wenn Wolfgang Ambros mit der originalen Begleitband der legendären Austria 3 vor der Lueger-Kirche am besungenen Friedhof aufspielt, dann hält es nur die Toten auf ihrem Platz. So hatten sich rund 9.000 Fans zum Gratiskonzert "Nachklang" auf den Wiesen und den wenigen Sitzplätzen eingefunden, um es krachen zu lassen.