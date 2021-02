Etsch: Spezialeinheit nimmt Suche nach Peter Neumair auf

Die Taucher der Carabinieri haben die Suche nach Peter Neumair in der Etsch aufgenommen. Die Spezialeinheit will die Etsch auf einer Strecke von rund 80 Kilometern von Bozen bis Mori mit 2 Booten absuchen und nach Punkten Ausschau halten, an denen Körper hängen bleiben und in die Tiefe sinken können, um am Sonntag mit gezielten Tauchgängen beginnen zu können. Mit Ex-Wasserballerin Lorena Gaudiano steht auch die einzige Carabinieri-Taucherin Italiens im Einsatz.