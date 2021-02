EU-Gipfel - Kurz fordert Grünen Corona-Pass in Europa

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) setzt sich für einen Grünen Pass für Corona-Geimpfte, Getestete und Genesene ein. Es brauche "einen Grünen Pass für jeden, der geimpft ist, oder gerade Corona hatte und dadurch immun ist, oder einen neuen Test gemacht hat", sagte Kurz am Mittwoch in Wien. Er werde diesen Vorschlag beim EU-Gipfel am Donnerstag einbringen und hofft auf eine europäische Lösung. Sollte das nicht gelingen, werde man das Projekt "national angehen".