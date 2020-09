Eurac: Migrationsreport Südtirol 2020 vorgestellt

Wie sieht Migration in Südtirol aus? Wer kommt, wer geht? Wie gut funktioniert die Integration – in Schule und Nachbarschaft, auf dem Arbeitsmarkt, in der Politik? Wo liegen die größten Schwierigkeiten? Welche neuen Herausforderungen stellen sich durch die Pandemie, und wie kann man ihnen begegnen? Diesen und anderen Fragen sind 30 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Eurac Research in einem interdisziplinären Migrationsreport nachgegangen, der das Phänomen aus soziologischer, geographischer und historischer, aus biologischer und anthropologischer, politik- und sprachwissenschaftlicher Perspektive analysiert. Der Report wurde am Dienstag der Öffentlichkeit vorgestellt.