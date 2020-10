Exklusiv: Contes Video-Botschaft an Südtirol

Es war Mitte April dieses Jahres, als der Präsident des Südtiroler Wirtschaftsrings (SWR), Hannes Mussak, und Geschäftsführer Andreas Mair einen Brief an den italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte geschrieben haben. Die Botschaft des Briefes: „Wir wollen wieder durchstarten.“ Konkret ging es damals um das Anliegen, dass Südtirol einen eigenen Weg in der Corona-Pandemie gehen will, was die Wieder-Öffnung der einzelnen Wirtschaftssektoren nach dem Lockdown anbelangt. „Die Betriebe, die Mitarbeiter und Südtirols Familien brauchen jetzt eine Perspektive und einen klaren Plan für die Zukunft“, hieß es im Brief an Conte. Nun hat Giuseppe Conte in einer Videobotschaft – die STOL und den „Dolomiten“ exklusiv vorliegt - Stellung genommen. Er lobt darin Südtirol und den Südtiroler Wirtschaftsring als wichtige Plattform, damit sich die Wirtschaft gemeinsam und mit einer geeinten Stimme gut entwickeln und die Krise bewältigen könne.