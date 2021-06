Extrem: Faustgroße Hagelkörner in Niederösterreich

Faustgroße Hagelkörner sind am Donnerstagabend während eines heftigen Unwetters auf Schrattenberg bei Poysdorf im Bezirk Mistelbach niedergegangen. Die Dächer von 250 Objekten in der 834 Einwohner zählenden Gemeinde in einer Talmulde am Fuße des 291 Meter hohen Raistenberges wurden nach Feuerwehrangaben zum Teil massiv beschädigt. Über das Ausmaß der Zerstörungen herrscht blankes Entsetzen.