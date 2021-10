Extrem selten: Wildkatze am Monte Baldo gefilmt

Naturfotograf Andrea Frapporti hatte Ende September einen guten Riecher. Am Monte Baldo, auf einer Höhe von rund 1700 Metern, konnte er für einen kurzen Moment eine Wildkatze filmen. Wildkatzen gelten als sehr scheue und intelligente Tiere, die natürliche Gefahren frühzeitig erkennen. Freilebende Tiere meiden den Menschen und kehren niemals an Verstecke zurück, die Menschen entdeckt haben. Bilder von Wildkatzen in freier Natur gelangen erstmals in den 1950er-Jahren und sind auch heute noch extrem selten.