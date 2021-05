Fai della Paganella: Dieser Bär ist Stammgast im Hotelgarten

Dem jungen Bären scheint es in dem Bergdorf unweit von Trient zu gefallen. Nachdem der Bär am vergangenen Sonntag durch den Garten des Hotels „El Paso“ spazierte, kam das Großraubtier am Dienstagabend neuerlich vorbei. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wollte sich der Bär eine Henne aus dem Hühnerstall des Hotels holen – doch der Hund konnte den Bären verscheuchen. „Der Bär hat noch keine Schäden angerichtet, aber er kommt wohl ein bisschen zu nah an die Häuser“, meint Hotelier Matteo Mottes.