Fall Max Leitner bleibt im Gefängnis: Das sagt sein Anwalt

Max Leitner sitzt seit seiner Verhaftung am Freitag in Bozen in Untersuchungshaft. Bei der Haftprüfung am Montag wurde die Haft für den Elvaser bestätigt, gegen seinen Komplizen aus Österreich, Hans Schörghofer, wurde ein Aufenthaltsverbot in Südtirol verhängt. Die Verteidiger von Leitner, Rechtsanwalt Angelo Polo und Rechtsanwalt Martin Fill, forderten hingegen die Freilassung ihres Mandanten. Max Leitner war gemeinsam mit dem Österreicher in Bozen festgenommen worden, nachdem auf das Auto einer Prostituierten geschossen wurde. Im Auto von Max Leitner und dem Österreicher stellte die Polizei mehrere Schusswaffen sicher.