Fall Neumair: Taucher sind wieder in der Etsch

Am Dienstag und Mittwoch blieb die Suche den seit 4. Jänner vermissten Paar Laura Perselli und Peter Neumair in der Etsch beim Safety Park ergebnislos. Am Donnerstagnachmittag haben Taucher der Freiwilligen Feuerwehren die Suche wieder aufgenommen.