Falschaussage live: „Geschäfte am Samstag und Sonntag geschlossen“

Die Pressekonferenz am Freitag hätte eigentlich für Klarheit in Sachen neue Maßnahmen für Südtirol sorgen sollen. Durch eine falsche Aussage in deutscher und italienischer Sprache von Landeshauptmann Arno Kompatscher kam es jedoch wieder zu Verwirrung und Aufregung.