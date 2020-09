Katholischer Familienverband Südtirol: Ein riesiger Pullover als Zeichen der Verbundenheit

Die Familie zu beschreiben ist eigentlich unmöglich, denn jede Familie ist einzigartig, ist ein Geschenk an die Gemeinschaft. Deshalb hat der Katholische Familienverband Südtirol (KFS) entschieden, eine besondere Botschaft zu vermitteln, die den Familien gerecht wird. Im ganzen Land werden daher City-Light-Poster ausgehängt, mit leuchtenden und fesselnden Farben, um ein Gefühl von Vitalität zu vermitteln. Der überdimensional große rote Pullover, den sich immer mehrere Personen gemeinsam überstreifen, steht als Zeichen der Verbundenheit mit der Familie und soll zum Ausdruck bringen, dass der KFS seit seiner Gründung aufseiten der Familien steht und sich für deren Interessen und Bedürfnisse einsetzt. „Das Ziel der Kampagne ist, einmal die Familie in ihrer ganzen Vielfalt in den Mittelpunkt unserer Gesellschaft zu rücken“, betont Angelika Mitterrutzner, Präsidentin des Katholischen Familienverbands Südtirol.