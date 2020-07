Fassungslose Imkerin: „1000 Euro für Hinweise zur Ergreifung der Bienendiebe“

Zu einem besonders dreisten Diebstahl von Bienenbeuten kam es in Mühlwald, wie berichtet, um 23.20 Uhr am 13. Juli auf der 2000 Meter hoch gelegenen Pietersteinalm in der Pustertaler Gemeinde Mühlwald. Der genaue Tathergang konnte gefilmt werden, da auf der Alm eine Videoanlage installiert ist, die vom Verwalter der Alm, Günther Gang, überwacht wird. Die Besitzerin der Bienenstöcke, Landschaftsgärtnerin und Imkerin aus Leidenschaft, Annemarie Auer, ist fassungslos. Der Bienenstock besteht aus 3 Kästen, von denen die unteren beiden in einem auffälligen „schlumpfblau“ gestrichen sind, der oberste Kasten ist in Naturholz gehalten und mit einer schwarzen Biene verziert. Da der Verkauf der Waben an die Hotellerie auch für Bienendiebe ein lukratives Geschäft ist, sind besonders auch Gastwirte und Hoteliers gebeten, „genau hinzuschauen, woher die ihnen angebotenen Waben kommen“. Günther Gang und Annemarie Auer berichten am Freitag im STOL-Video live vom Tatort, was geschehen war, und betonen erneut, dass sie für jeden zweckdienlichen Hinweis dankbar sind. Als Belohnung für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, haben sie nun sogar 1000 Euro ausgesetzt. Tel. +39 348 2629339.