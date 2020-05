"Fast normale Schule": Schichtbetrieb hat begonnen

Am Montag kehrten Hunderttausende Schüler in ganz Österreich nach der Corona-Pause und Fernunterricht wieder in die Klassenzimmer zurück. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) besuchte in der Früh eine Volksschule in Brunn am Gebirge, im Bezirk Mödling, südlich von Wien, um sich selbst ein Bild vom anlaufenden Schulbetrieb zu machen.