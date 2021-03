Faszinierend: Gemütliches Volley-Match vor brodelndem Vulkan

Es war ein fast normaler Samstag in Island: Freunde spielten am 27. März gemütlich vor dem Lava speienden Vulkan Fagradalsfjall Volleyball und genossen das Schauspiel ohne Scheu vor der Naturgewalt. Seit dem Ausbruch am 19. März lockt der Vulkan nahe der isländischen Hauptstadt Reykjavik viele Schaulustige an.