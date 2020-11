Paris: Feierliche Weihnachts-Beleuchtung trotz Corona

Eigentlich ist das Anschalten der Weihnachtbeleuchtung an den Champs-Elysées in Paris ein freudiges Fest mit viel Glanz. Doch wegen Corona war auch das in diesem Jahr anders. Zu der Veranstaltung am Sonntag kam nur eine Handvoll Menschen, auf der sonst so belebten Prachtstraße waren nur wenige unterwegs. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo sprach dennoch von einem Zeichen der Hoffnung: "Paris wird ein Fest bleiben. Natürlich passen wir uns an, und wir sind respektvoll, die Pariser haben wirklich alle Gesundheitsmaßnahmen respektiert und tun dies immer noch, um die Verbreitung des Virus einzuschränken. Die Situation hat sich wirklich verbessert, wir dürfen nicht aufgeben. Und wenn wir ernsthaft daran arbeiten, dann funktioniert es auch."