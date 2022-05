Jack Russel Terrier „Patron“ ist die feinste Spürnase der ukrainischen Armee. Er wurde darauf trainiert, Sprengsätze zu erschnüffeln. Derzeit säubert „Patron“ ein Gebiet in der von Russen zerbombten Stadt Tschernihiw nordöstlich der Hauptstadt Kiew. An einem einzigen Tag fand „Patron“ 262 Blindgänger in den Trümmern.