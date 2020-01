Festgehalten in der Türkei: Wiener Pädagogin wieder daheim

Es ist schön, wieder in Wien zu sein. Ich freue mich", sagte die kurdischstämmige Österreicherin am Sonntagabend in einem ersten Statement am Flughafen Wien. Im Juli war sie während eines Türkei-Urlaubs von der Polizei wegen des Vorwurfs der Terrorpropaganda verhaftet und mit einem Ausreiseverbot belegt worden.