Feueralarm in Lananer Weinacker

Im Weinacker des Weinguts Hännsl am Ort in Lana hat es in der Nacht auf Donnerstag gebrannt. "Brandstifter" war Winzer Norbert Kerschbamer: Er hat um die 100 Anti-Frost-Kerzen entzündet, weil die Temperaturen deutlich unter 0 Grad Celsius gesunken waren. Um um seine Weinreben bzw. deren Triebe vor der klirrenden Kälte zu schützen, entzündete er eben diese Kerzen.