Feuerball: Gewaltige Explosion in einem Bahnhof

Eine schwere Explosion hat am Montagnachmittag den Bahnhof Elephant and Castle in London erschüttert. Ein riesiger Feuerball schoss aus einer nahegelegenen Garage, die schwarze Rauchwolke war kilometerweit zu sehen. 100 Feuerwehrleute standen stundenlang im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Die gute Nachricht: Nur eine Person musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ursache für die Explosion ist noch unklar.