Feuerkugel erleuchtet Nachthimmel in Rom

Ein wunderschöner Meteor ist am Montag kurz vor 21 Uhr am Nachthimmel über Rom hinweggezogen. Leuchten Meteore besonders hell, dann spricht man von Feuerkugeln oder Boliden. Meteore entstehen, wenn kleine Gesteins- oder Staubteilchen beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglühen.